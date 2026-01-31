El primer ministro de Armenia se estrena como baterista en un concierto en Ereván

Hace unos días, Pashinián, de 50 años, anunció en redes sociales la creación de un grupo musical, bautizado como Varchaband, que hace alusión a la palabra 'varchapet' (primer ministro en armenio).

El jefe del Ejecutivo anunció también el primer concierto de su grupo en la capital armenia e invitó a los ciudadanos a acudir al evento.

”Nosotros tocaremos y vosotros bailaréis”, escribió entonces Pashinián.

Desde hace meses el político publicaba vídeos cortos en sus redes sociales, en los que escucha música en su despacho y manda saludos a los internautas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Muchas de estas grabaciones se hicieron virales en internet, tanto dentro como fuera de Armenia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según analistas, la faceta musical del primer ministro podría ser parte de su estrategia para ganar votos de cara a las elecciones parlamentarias en Armenia, que se celebrarán el próximo junio.