España celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez

El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España dio la bienvenida a este anuncio.

"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destacó el departamento de José Manuel Albares.

La propuesta de ley del Ejecutivo venezolano excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos, y según Rodríguez busca "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país suramericano.

