Gobierno de Ecuador da más de 18 millones de dólares en créditos de desarrollo en 3 meses

En un discurso en Salinas (suroeste), Noboa señaló que este capital semilla permite a los beneficiarios iniciar o fortalecer emprendimientos productivos sostenibles, generar ingresos propios y mejorar sus condiciones de vida.

En ese contexto, reiteró que su administración impulsa "un país que crece con esperanza, que cree en su gente y, sobre todo, que apoya a sus emprendedores".

El mencionado crédito se entrega en dos modalidades, que consisten en el adelanto de las transferencias monetarias que el MDH otorga a los usuarios de bonos por períodos de 12 y 24 meses, con montos de 660 dólares y 1.320 dólares, respectivamente, en la modalidad individual.

Este enfoque solidario y productivo "ha permitido otorgar 101,7 millones de dólares en casi 113.000 créditos, desde el inicio de nuestro Gobierno", indicó al destacar que el 93 % de los recursos se destinaron a mujeres.

Estos fondos han dinamizado la economía de beneficiarios que desarrollan actividades productivas en sectores como ganadería, silvicultura, pesca, comercio, servicios e industria manufacturera, entre otros.

De manera complementaria, el MDH brinda acompañamiento integral a los emprendedores mediante el fortalecimiento de capacidades a través de las escuelas de inclusión económica, así como el acceso a mercados y ferias impulsadas por el Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva.

Noboa, un empresario de 38 años, señaló que estas acciones son el resultado de dos años de trabajo "para estructurar financieramente al país", lo que ha permitido recuperar la confianza a nivel nacional e internacional y ampliar el acceso a beneficios concretos para el desarrollo.