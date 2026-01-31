La capital moldava de queda sin luz por problemas en la red eléctrica de Ucrania

”Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban.

Agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y ”conectar generadores allá donde sea necesario”.

”Pedimos a los ciudadanos mantener la calma”, dijo.

Poco después, el Ministerio de Energía del país confirmó la información y señaló que la situación se debe a ”graves problemas en la red eléctrica de Ucrania”.

El departamento señaló que el operador eléctrico moldavo trabaja para solucionar la situación.