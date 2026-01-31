La Cedeao celebra los avances en la transición democrática de Guinea-Bisáu tras el golpe

La Cedeao "acoge con satisfacción las medidas adoptadas recientemente por las autoridades de transición de la República de Guinea-Bisáu con el fin de promover un entorno político inclusivo y avanzar en el retorno del país al orden constitucional", señaló este bloque regional de doce países en un comunicado.

Así, la organización valoró la "puesta en libertad de todos los presos políticos", incluido Domingos Simões Pereira, líder del opositor Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que fue liberado la noche del viernes después de dos meses de detención y puesto bajo arresto domiciliario.

También el excandidato presidencial Fernando Dias da Costa y el ex primer ministro Geraldo Martins pudieron abandonar la Embajada de Nigeria, donde se habían refugiado.

La Cedeao elogió, entre otras decisiones, el nombramiento de "un gobierno de transición inclusivo", con varios cargos ministeriales asignados al PAIGC y al grupo político liderado por Dias da Costa.

El golpe en Guinea-Bisáu ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del 23 de noviembre, en las que se declararon vencedores tanto Dias da Costa como el presidente depuesto, Umaro Sissoco Embaló, que fue acusado de orquestar la asonada.

La junta militar anunció un periodo de transición de un año, algo rechazado por la Cedeao ha rechazado este programa y ha exigido a la junta militar bisauguienana una transición corta y liderada por un "gobierno inclusivo".

El pasado día 21, el líder de la junta golpista, el general Horta N'ta, anunció en un decreto que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 6 de diciembre de este año.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012).