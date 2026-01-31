Las autoridades cubanas "multiplican" las actividades de defensa

“Se multiplican las actividades de la defensa en todo el país. La guerra de todo el pueblo es nuestra doctrina estratégica y las palabras "rendición" y "derrota" están borradas”, apuntó en redes sociales el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales.

El dirigente del PCC publicó en su mensaje imágenes de los ejercicios militares en los que aparece el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, vestido de uniforme verde al lado de lo que parecen ser misiles.

Tanto Díaz-Canel, como otros altos cargos castrenses, han realizado por cuatro sábados consecutivos dichas prácticas militares, a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de EE.UU. el pasado 3 de enero.

Estos ejercicios incluyen ensayos de emboscadas y entrenamientos para la instalación de minas, protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, y otras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hace dos semanas, el Consejo de Defensa Nacional, aprobó los “planes y medidas” para dar paso al “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no ofrecieron detalles de las mismas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dos semanas después de los ataques estadounidenses a Venezuela, el Gobierno de La Habana ha reforzado su enfrentamiento verbal con Washington. En uno de los actos de tributo a los militares fallecidos en Caracas, Díaz-Canel, afirmó que “no hay rendición ni claudicación posible” ante un posible ataque de Estados Unidos.