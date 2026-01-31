Los emisarios de Trump y Putin mantienen una "productiva" reunión en EE.UU. sobre Ucrania

El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

"Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano", declaró Witkoff en un comunicado.

Además de Witkoff, la delegación estadounidense incluyó a Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

"Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania", agregó Witkoff.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Dmitriev confirmó en la red social X que tuvo una "reunión constructiva con la delegación estadounidense de paz".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El emisario del presidente ruso, Vladímir Putin, detalló que hubo también "un debate productivo sobre el Grupo de Trabajo Económico entre Estados Unidos y Rusia".

Está previsto que Abu Dabi acoja el domingo una segunda ronda de conversaciones a tres bandas, tras las celebradas la semana pasada, que supusieron las primeras negociaciones directas y públicas entre Kiev y Moscú.

Esta segunda ronda llega precedida por una tregua parcial en la que cesaron los ataques a la infraestructura energética de Ucrania.

Trump anunció el jueves que había pedido a Putin que detuviera durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, adelantó que Ucrania se sumaba a la tregua energética: "Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", dijo.

Este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia informó solo de ataques a la intraestructura de transporte relacionada con las Fuerzas Armadas de Ucrania y tampoco asestó golpes a instalaciones energéticas en los días anteriores.