Los separatistas baluches de Pakistán lanzan una ofensiva a gran escala en el suroeste

En un comunicado emitido, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el grupo insurgente más destacado de la región, anunció el inicio de las hostilidades en al menos diez ciudades de la provincia.

Esta oleada de violencia se produce después de que, en agosto de 2024, combatientes del BLA llevaran a cabo la primera fase de la "Operación Herof", que se saldó con la muerte de más de 70 personas, incluidos 14 miembros de las fuerzas de seguridad y 21 insurgentes.

Según el grupo armado, la operación abarca la capital provincial, Quetta, así como los distritos de Noshki, Mastung, Dalbandin, Kalat, Kharan, Gwadar, Pasni, Tump y Buleda, donde aseguran haber atacado infraestructuras militares y administrativas, infligiendo "grandes pérdidas".

"Varias unidades del Ejército de Liberación de Baluchistán están participando en la segunda fase de la Operación Herof 2.0 de manera organizada y coordinada", afirmó en la nota Jeeyand Baloch, portavoz del grupo.

En un comunicado separado, el BLA reivindicó haber tomado el control del cuartel general del Departamento de Lucha contra el Terrorismo (CTD) en la localidad de Nushki.

Muhammed Ramzan, oficial de la sala de control de la policía en Quetta, explicó a EFE que los ataques en la ciudad comenzaron alrededor de las 06:00 hora local con una potente explosión, seguida de intensos tiroteos.

"Los militantes (insurgentes) intentaron entrar en la ciudad, pero su intento fue frustrado por la policía y otras agencias de seguridad", declaró Ramzan, que además confirmó que "dos policías resultaron muertos en un ataque a un furgón policial en la carretera de Sariab".

Por su parte, el portavoz del gobierno de Baluchistán, Shahid Rind, vinculó estos incidentes con las operaciones de seguridad de los últimos dos días, en las que habrían muerto más de 70 insurgentes en diversos puntos de la provincia.

En un mensaje publicado en la red social X, Rind aseguró que los ataques de este sábado "fueron frustrados de manera oportuna mediante la acción de la policía y el cuerpo fronterizo (Frontier Constabulary)", y añadió que "la persecución de los terroristas huidos continúa".

A consecuencia de la situación, las autoridades ferroviarias han suspendido el servicio de trenes desde Baluchistán hacia el resto del país por un día.

"El Jaffar Express con destino a Peshawar y otros trenes de pasajeros han sido cancelados debido a la situación de seguridad imperante", confirmó a EFE Faqir Hussain, portavoz de Ferrocarriles de Pakistán en Quetta.

Baluchistán es escenario desde hace dos décadas de una insurgencia separatista de etnia baluche, que lucha por la independencia de la región frente al gobierno central, al que acusan de explotar injustamente los ricos recursos minerales de la provincia.