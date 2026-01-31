Meloni bromea tras el fresco con su cara: "No, definitivamente no me parezco a un ángel"

"No, definitivamente no me parezco a un ángel", escribió en Facebook junto con el emoji de una cara que ríe.

La noticia fue publicada este sábado por el diario La Repubblica, que explicó que sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya en la Basílica de San Lorenzo in Lucina se encuentran los frescos de dos ángeles.

Uno de ellos apareció en los últimos días con una nueva cara que se parece a la de Meloni, muy diferente a la figura alada que existía antes sosteniendo un pergamino y en el que se puede observar lo que parece un mapa de Italia y enfrente de otro ángel que ofrece la corona al soberano.

La restauración estuvo a cargo de Bruno Valentinetti, un hombre que se define como sacristán y decorador y que es "un voluntario que está en la iglesia todas las mañanas de 8 a 12", cuyo nombre ha quedado grabado en una inscripción en latín: "Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti d. C. MMXXV", indica el diario.

"El parecido con Meloni lo veis vosotros, yo sólo he recalcado la figura que había antes", dijo Valentinetti entre risas al referirse al fresco que se realizó hace 25 años.

Tras conocer la noticia, el párroco de la basílica explicó al periódico que había ido a la iglesia a comprobar si era cierto y que a él "también le parece Giorgia Meloni", pero no ve "nada malo en haber retratado a la primera ministra".

"Quizás Bruno Valentinetti, el restaurador, no sea precisamente un hombre de izquierdas. Pero no es pintor de casas, y es muy bueno", afirmó.

"Estas son las almas del purgatorio. En las iglesias hay los peores bustos, y no todos son santos. Esto no significa que Meloni esté en el purgatorio, ni que sea una santa. Cada uno se inspira en quien quiere", añadió el sacerdote, que fue quien encargó la obra a Valentinetti.

El opositor Partido Demócrata tachó de "inaceptable" que el rostro de Meloni apareciera en la restauración, en una nota de su portavoz en la comisión de cultura de la Cámara de los diputados, Irene Manz.

"Pedimos que el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, active inmediatamente la superintendencia de Roma en relación con la noticia publicada por La Repubblica sobre la restauración de la basílica", dijo Manz, pese a que el párroco defiende que la superintendencia no tiene competencia en este caso.

Por el momento, la diócesis de Roma afirmó en declaraciones a ANSA que no han sido informados de esta restauración y que se va a abrir una investigación.

Mientras, por indicación de Giuli, la superintendente especial de Roma, Daniela Porro, ha encargado a los técnicos del Ministerio que realicen hoy mismo una inspección para determinar la naturaleza de la intervención realizada y decidir qué medidas tomar.