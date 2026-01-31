ONG venezolana pide que siga proceso de excarcelaciones mientras se debate ley de amnistía

"Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la ley de amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad", señaló la organización en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, dijo recibir con "optimismo, pero con cautela" el anuncio hecho el viernes por Rodríguez sobre una ley de amnistía con la que se liberen a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

El Foro Penal indicó que la amnistía propuesta debe contar con la participación de la sociedad civil, ONG de derechos humanos, y "las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento".

"Definir claramente su alcance y cumplir con el mandato previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad", añadió.

Igualmente, pide que se garantice la "no repetición" para asegurar que las "violaciones a los derechos humanos que le dieron origen no vuelvan a ocurrir".

Por otra parte, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero indicó, en un video publicado en X, que su organización ha podido confirmar la excarcelación de 310 presos políticos desde el pasado 8 de enero.

"Seguimos esperando, los familiares siguen en las puertas de muchos centros de reclusión esperando que estas personas sean liberadas y que la libertad sea total, sin medidas restrictivas", apuntó.

Este viernes, Rodríguez propuso una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió la mandataria que se juramentó en el cargo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.