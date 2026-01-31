Perú y Australia subrayan compromiso por el desarme y la no proliferación nuclear

Los países subrayaron la importancia de una acción multilateral coordinada para el fortalecimiento del régimen internacional de desarme y no proliferación, informó este sábado el ministerio peruano.

El director general de Asuntos Multilaterales y Globales de la cancillería peruana, Luis Felipe Ugarelli, recibió a la subsecretaria adjunta interina para Asuntos de No Proliferación Nuclear y Desarme del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Tammy De Wright, como parte de su gira regional a los países que integran la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El encuentro estuvo orientado a reforzar la coordinación bilateral en materia de desarme y no proliferación nuclear, en el contexto de los principales foros multilaterales del sector, resaltó el ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, Ugarelli destacó el firme compromiso del Perú con los principales instrumentos globales y regionales en la materia, entre ellos el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN) y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), y subrayó el rol esencial del OIEA en la verificación objetiva y técnica del uso pacífico del material nuclear.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su vez, la directora de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Rocío Solís, manifestó el interés en conocer la experiencia australiana en contabilidad y control de materiales nucleares, con miras a explorar oportunidades de cooperación bilateral que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades técnicas en su país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cita bilateral se realizó en Lima con miras a la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), prevista para abril – mayo próximos en la ciudad de Nueva York, así como la próxima reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en marzo.