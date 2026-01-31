Rusia derriba 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y Crimea

"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 26 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

La mayoría, 17 aparatos, fueron abatidos en la región de Briansk, siete en Smolensk, uno en Bélgorod y otro en Crimea.

El viernes, las autoridades rusas informaron de la neutralización de 18 drones enemigos.

En toda la semana, Rusia derribó casi dos centenares de drones ucranianos, según el ministerio.

