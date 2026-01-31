Un ataque armado en la provincia ecuatoriana del Guayas deja cinco fallecidos

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 hora local (02:00 GMT) en un club nocturno situado en la vía Durán-Tambo, precisó el diario El Universo.

Citando fuentes de la Policía, anotó que hubo cinco fallecidos y que se desconoce aún si habría heridos.

"Se conoce que los antisociales portaban fusiles y huyeron con rumbo desconocido", agregó, mientras en vídeos que circularon en redes sociales se aprecia a las víctimas tendidas en el suelo y muebles del club.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, según cifras del Ministerio del Interior.