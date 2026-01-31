Un preso de una cárcel de máxima seguridad se fuga cuando recibía atención médica en Perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el interno Jesús Rolando Romero estaba hospitalizado desde el pasado 2 de enero en un centro de salud del distrito de Puente Piedra y que este sábado a las 03:20 hora local (08:20 GMT) se tomó conocimiento de su evasión, a pesar de estar bajo custodia de agentes de seguridad.

Se informó del hecho a la Policía Nacional para que se activen las acciones de búsqueda y recaptura, mientras que el personal de seguridad penitenciaria asignado a su custodia ha sido puesto a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades administrativas y penales.

El preso de 28 años de edad cumplía una condena por secuestro y estaba hospitalizado por un descarte de pancreatitis y colongitis, según un documento publicado por la prensa local.

Se trata del segundo interno que fuga de un centro de salud en este semana, después de que Viviana Rivadeneyra, una mujer embarazada condenada por trata de personas, evadió a sus custodios en un hospital de la ciudad de Arequipa durante la madrugada del pasado lunes.

De otro lado, el INPE reportó un intento de fuga en el penal de Cochamarca, en la andina región de Pasco, después de que los agentes penitenciarios detectaron un agujero y una ventana rota en el tercer piso del pabellón A-1 de esa cárcel el último jueves.

En los últimos meses se han registrado varias fugas de internos de los prisiones de Perú, lo que ha generado cambios en los encargados de las prisiones afectadas e incluso de los más altos responsables del INPE, una entidad que el Gobierno transitorio del derechista José Jerí plantea reestructurar en una superintendencia nacional.