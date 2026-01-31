Un total de 44 especies se extinguieron en 2025, según la Lista Roja de la UICN

De entre todas las especies declaradas extintas destacan varios especímenes de aves, mamíferos e invertebrados que ya han entrado en esta categoría calificada por los expertos como "irreversible".

Australia también ha sido protagonista de la desaparición permanente de tres especies de bandicuts, unos pequeños marsupiales omnívoros de hocico alargado, orejas grandes y cola peluda que durante siglos fueron capaces de adaptarse a ambientes extremos, pero no a la acción del ser humano.

Desde la UICN advierten que más de 48.600 especies están a día de hoy en peligro de extinción, cifra que supone un 28 % del total de especies evaluadas, siendo las cícadas (71 %), los corales (44 %), los anfibios (41 %) y los tiburones y rayas (38 %) los más amenazados.

"Las especies se evalúan con criterios cuantitativos que miden su riesgo de extinción, como el tamaño y la tendencia de la población, el área de distribución, el grado de fragmentación, la velocidad del declive y la probabilidad de extinción estimada", dice a EFE la coordinadora del Programa de Especies en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Catherine Numa.

Estos criterios, que son comunes para todos los grupos biológicos, permiten clasificar a las especies desde la categoría de 'Preocupación Menor' hasta 'Extinta'.

Según datos oficiales de la UICN, en los últimos cinco años hasta un total de 310 especies han pasado a la categoría de 'Extinta', aunque Numa puntualiza que el volumen está "condicionado por los proyectos y estudios que hay en marcha", lo que provoca que, cuando se publican los resultados de un proyecto amplio, el número de especies catalogadas como 'Extinta' "aumente puntualmente".

Pese a esto, desde la UICN advierten que "la tasa de extinción es hoy mucho mayor" y que además se observan "patrones muy claros", como la pérdida y degradación de hábitat, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación, las enfermedades emergentes y -cada vez en mayor medida- el cambio climático.

Todos estos patrones tienen como denominador común la actividad humana, ya sea de forma directa o indirecta, aunque aún la humanidad -matiza Numa- está a tiempo de salvar muchas especies.

"La Lista Roja no es solo un diagnóstico, sino también una herramienta para orientar decisiones y prioridades. Sabemos qué especies están en riesgo y por qué, lo que falta es actuar con la rapidez y la ambición necesarias", concluye.