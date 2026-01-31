Universitarios venezolanos recolectan insumos para los familiares de los presos políticos

La secretaria de Asuntos Académicos de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Valeria Díaz, explicó a EFE que esta es una "gran recolecta" para poder llevar insumos a las cárceles de El Rodeo, en el estado Miranda (norte), Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el este de Caraca, así como a Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Díaz indicó que desde hace dos semanas han abierto un proceso de recolección de insumos en la sede de la FCU, pero este sábado el objetivo es duplicar todo lo que han recibido, entre pasta, harina de maíz, arroz, agua, productos de higiene personal y medicinas.

Por su parte, Marisabel Centeno, egresada de la Escuela de Estudios Internacionales, indicó a EFE que hasta el momento han recibido 40 kilos de harina de paz, 20 kilos de arroz y la misma cantidad de pasta.

"El mensaje es a la colaboración, a la solidaridad de los venezolanos", añadió.

Igualmente, Diego Casanova, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a EFE que el objetivo es ayudar a los familiares de los presos políticos que ya tienen 22 días pernoctando a las afueras de las cárceles.

"La idea con esto es poder sostener esto que están haciendo los familiares que siguen con la idea y las ganas, el deseo profundo de quedarse allí", apuntó.

Casanova espera que en los próximos días sean liberados todos los presos políticos en el país porque además, sostuvo, muchos de los familiares de estos detenidos ya se han quedado sin recursos para mantenerse económicamente.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.