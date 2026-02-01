Al menos 20 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según ONG Foro Penal

"Al menos 20 presos políticos excarcelados el día de hoy. Seguimos verificando", indicó el activista en un breve mensaje publicado en X.

La organización ha publicado diversos videos de los familiares reencontrándose con los detenidos tras recibir la medida de libertad.

Romero celebró que se mantenga el proceso de excarcelaciones luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el pasado viernes la propuesta de una ley de amnistía que pidió sea presentada en las "próximas horas" ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Pedro Fernández fue detenido el pasado 20 de octubre en el estado Mérida (oeste) por "hombres encapuchados sin identificación", según denunció entonces la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

La organización indicó que los sujetos se llevaron a Fernández de su consultorio sin "orden judicial".

Entre los excarcelados también se encuentra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien había pasado más de cuatro años detenidos, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y sujetos sin identificar, según la organización.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

El viernes, Rodríguez anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad, las identidades ni las condiciones de esta medida.