Asesinan a 4 personas en una reunión familiar en provincia de Ecuador fronteriza con Perú

El hecho ocurrió en la ciudadela Brisas del Mar, en el sur de la ciudad de Machala, capital de la provincia, hasta donde llegaron los asesinos a bordo de dos motocicletas, informó la televisión Ecuavisa.

El atentado provocó la muerte instantánea de dos personas, mientras que otras seis fueron trasladadas de urgencia a diferentes casas de salud en estado crítico.

Una hora después del ingreso hospitalario, los médicos confirmaron el deceso de dos víctimas adicionales, indicó Ecuavisa al agregar que las víctimas mortales tenían entre 23 y 30 años de edad.

Entre los sobrevivientes que permanecen bajo pronóstico reservado se encuentra un adolescente de 14 años.

Los agentes de la Policía especializada recolectaron más de 30 indicios balísticos de distintos calibres en el lugar.

Con este suceso, la provincia de El Oro concluyó "el primer mes de 2026 con 80 muertes violentas", anotó Ecuavisa.

El hecho violento se suma a otro ocurrido la noche del viernes en la provincia del Guayas, donde otro ataque armado dejó cinco fallecidos en un club nocturno.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.