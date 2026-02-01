Aterriza el primer vuelo nacional en capital de Sudán tras 3 años de pausa por la guerra

Según anunció la agencia oficial sudanesa, SUNA, "ha llegado el primer vuelo de Sudan Airways procedente de la ciudad de Port Sudán, el primer vuelo de la compañía nacional que llega a la capital desde el inicio de la guerra" entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Este vuelo se produce en el marco del "compromiso de Sudan Airways con su papel nacional en apoyar el movimiento de transporte aéreo y reforzar la comunicación entre la ciudades sudanesas, conectando a la población", indicó la agencia.

Este paso se considera "importante en el proceso de reanudar los vuelos aéreos al aeropuerto de Jartum", dice SUNA, que agrega que es un indicio del "inicio de una nueva fase de recuperación y estabilidad y el regreso de la vida gradualmente a la capital".

La guerra entre el Ejército regular de Sudán y las FAR ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares, además de afectar el sistema sanitario del país y el transporte aéreo.

