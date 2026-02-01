Cardenal Brenes hace cambios en la Arquidiócesis de Managua en medio de roces con Gobierno

El cardenal Brenes, quien preside la Arquidiócesis de Managua, explicó a través de una declaración que las nuevas misiones pastorales de los sacerdotes las hizo por "el bien espiritual y la debida atención pastoral de las comunidades parroquiales de la Iglesia" de la capital nicaragüense.

La reorganización incluye parroquias cuyos sacerdotes fueron forzados al exilio por presiones del Gobierno sandinista, como es el caso del prebístero Fernando Téllez Báez, de la parroquia Nuestra Señora de las Américas.

El sacerdote Kevin Mayorga, recientemente ordenado, fue destinado a la parroquia Nuestro Señor de Esquipulas, en Managua.

La plataforma Despacho 505 recordó que esa parroquia estuvo a cargo del sacerdote Héctor Treminio, detenido por las autoridades en diciembre de 2023 y desterrado a Roma un mes después junto con los obispos Rolando Álvarez, de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de Siuna (Caribe).

Asimismo, Brenes designó a un nuevo director del Seminario Mayor La Purísima, el sacerdote Hanz Bendixen, quien ejercía como párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" el Gobierno de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por "traición a la patria" del obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y también ha calificado de "mafia" y antidemocrática a la Iglesia.

Además, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados de ese país, como resultado" de la "persecución religiosa contra la Iglesia católica, según el informe titulado "Fe bajo fuego" de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.