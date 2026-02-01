China y Rusia refuerzan su coordinación estratégica ante un "mundo más inestable"

Según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores, Wang advirtió de que "el mundo se enfrenta actualmente a una creciente turbulencia e inestabilidad", con el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y las normas que rigen las relaciones entre Estados sometidos a una fuerte presión, y alertó del riesgo de un retroceso hacia la "ley de la selva".

El jefe de la diplomacia china sostuvo en la reunión celebrada este domingo que, como grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Pekín y Moscú tienen la "responsabilidad y la obligación" de practicar un multilateralismo "auténtico" y de defender el sistema internacional "con Naciones Unidas en su núcleo".

Wang añadió que ambos países deben promover un mundo multipolar "equitativo y ordenado", así como una globalización económica "inclusiva y beneficiosa para todos", en un momento en que China ha insistido reiteradamente en la centralidad de la ONU frente a nuevas iniciativas de gobernanza internacional impulsadas desde Washington, como la llamada Junta de la Paz, que expertos y analistas interpretan como un intento de erosionar el papel del organismo multilateral.

Wang añadió que, como vecinos y socios estratégicos integrales "de coordinación para una nueva era", China y Rusia deben mantener una comunicación estrecha sobre los principales asuntos que afectan a la relación bilateral, reforzar el apoyo mutuo en cuestiones vinculadas a sus intereses fundamentales y salvaguardar tanto los intereses propios como los compartidos.

Por su parte, Shoigú reafirmó, de acuerdo a la Cancillería china, el respaldo "firme e invariable" de Rusia al principio de 'una sola China' y expresó su oposición a los intentos de "fuerzas hostiles" de desestabilizar la situación en el Estrecho de Taiwán, además de criticar el avance de la "remilitarización" de Japón.

El dirigente ruso, exministro de Defensa, manifestó asimismo la disposición de Moscú a profundizar la cooperación bilateral y a reforzar la coordinación en foros multilaterales como la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS.

El encuentro se produce en un contexto de intensificación de los contactos político-diplomáticos entre Pekín y Moscú, en paralelo al aumento de las tensiones internacionales y al debate sobre la arquitectura de seguridad global, mientras ambos países insisten en su papel como factor de estabilidad frente a un escenario internacional que consideran cada vez más fragmentado.