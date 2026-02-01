Colombia no ha logrado salir del "modo guerra", dicen expertos en cierre del Hay Festival

En un conversatorio moderado por la periodista María Jimena Duzán, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, la magistrada de la Jurisdicción Especial para Paz Julieta Lemaitre, el dirigente gremial Bruce Mac Master y la economista Marcela Meléndez reflexionaron sobre los desafíos actuales del país, la persistencia de la violencia y la necesidad de reconstruir el diálogo social.

"Nosotros no nos hemos salido de esa cosa que utilizan en inglés, el modo de guerra", dijo De Roux, quien presidió la Comisión de la Verdad, creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC y cuyo mandato legal finalizó en agosto de 2022.

El sacerdote jesuita agregó que la apuesta histórica por la vía armada "no logró nada de eso" en términos de justicia social y llamó a los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y a la dirigencia política a no exacerbar la polarización.

"No acrecienten entre nosotros el terror, el miedo, la angustia, la sensación de incertidumbre", advirtió De Roux, al señalar que ese tipo de lenguaje resulta "letal" en un país marcado por décadas de violencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la magistrada Lemaitre sostuvo que Colombia ha logrado avances parciales frente a la violencia, pero enfrenta hoy un fenómeno criminal en medio de un contexto de prohibición de las drogas que genera un mercado increíblemente lucrativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Vivimos en un contexto de prohibición que genera mercados increíblemente lucrativos por la demanda que hay, y todos los mercados tienen un regulador: Si uno prohíbe el mercado, la regulación va ser violenta", dijo.

Sin embargo, Lemaitre defendió los modelos de justicia restaurativa y reincorporación aplicados en Colombia, al señalar que "la gran mayoría de los perpetradores son personas comunes y corrientes" y que el país ha desarrollado mecanismos para "irlos sacando de la guerra y metiéndolos a la sociedad".

Por su parte, Mac Master consideró que los procesos de paz no han conseguido consolidar un país en calma y criticó la falta de una visión económica integral.

Además, dijo que la violencia actual "ya no es violencia política, es violencia criminal", lo que exige nuevas respuestas del Estado.

A su turno, Meléndez puso el acento en la desigualdad y la exclusión social como factores estructurales del conflicto al afirmar que lo que más ha costado como sociedad ha sido la indolencia y advertir que mientras Colombia sea un país violento "es muy difícil construir inversión".

Los panelistas coincidieron en que Colombia necesita abandonar la lógica binaria, fortalecer el diálogo entre sectores y construir una visión compartida de país que permita superar la violencia y avanzar hacia un desarrollo más equitativo.

La XXI edición del Hay Festival reunió durante cuatro días en Cartagena de Indias a más de 180 invitados de 25 países para hablar de literatura, música, periodismo, actualidad, filosofía, cine y teatro.