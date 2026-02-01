Egipto confirma que cruce de Rafah reabrió en pruebas sin permitir el paso de palestinos

"En la madrugada del domingo, el cruce de Rafah se abrió en ambas direcciones a modo de prueba, bajo la supervisión de representantes de Egipto y la Unión Europea (UE), y con la participación de un representante de la Administración de Coordinación y Enlace del Ejército israelí", dijo una fuente egipcia.

El informante, que pidió anonimato, indicó que "el movimiento real de viajeros comenzará a partir de mañana, lunes", y que "la capacidad inicial del cruce será de unos 200 viajeros, con expectativas de que el número de los que salen supere al de los que entran".

Aclaró que se permitiría a "unas 150 personas salir de Gaza diariamente, en comparación con autorizar la entrada de 50" palestinos, y que "sólo los residentes aprobados podrán entrar (en el enclave) y serán transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad".

"Israel confirmará los nombres de quienes salgan y el cruce será gestionado por equipos palestinos bajo la supervisión de una delegación de la UE", añadió.

Apuntó también que Israel permitiría a los miembros del comité tecnócrata palestino, que administrará Gaza, "ingresar a la Franja en los próximos días a través del cruce de Rafah, en un gesto de buena voluntad hacia la administración estadounidense".

Las fuentes de seguridad egipcias coincidieron en que el paso terrestre, cerrado desde que Israel ocupó el lado palestino en mayo de 2024, "fue reabierto como parte de una operación de prueba limitada", y que "Egipto proporcionó a la parte israelí listas de los primeros viajeros para los controles de seguridad".

"El primer día se dedicará a los preparativos y aspectos logísticos, incluida la llegada de una delegación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)", aseveró una de las dos fuentes, y no descartó que "a modo de prueba se permita el traslado de heridos" sin dar a conocer detalles.

Las fuentes destacaron que aún no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el número de palestinos a los que se les permite entrar y salir, y explicaron que "Egipto tiene la intención de permitir el paso a todos aquellos a quienes Israel esté de acuerdo en dejar salir" de Gaza.

El Ejército israelí informó anteriormente de que realiza este domingo una "fase piloto" de "preparativos preliminares" en el cruce, y confirmó que aún no está operativo para el paso de palestinos, y que "el paso efectivo de residentes en ambas direcciones comenzará una vez finalizados estos preparativos".

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego en el enclave palestino, negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para el movimiento de personas y mercancías entre Gaza y el norte de Egipto.