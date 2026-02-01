Egipto y Jordania rechazan desplazar a palestinos tras el anuncio israelí de abrir Rafah

Durante una breve visita del monarca jordano a El Cairo, ambos líderes "renovaron las posturas firmes de Egipto y Jordania de rechazo a cualquier intento de desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio", de acuerdo con un comunicado de la Presidencia egipcia, en el que no se hizo referencia a la reapertura de Rafah.

El organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) informó este domingo de que el cruce de personas a través de Rafah empezará el lunes, y que con ello "se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana".

Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba "abierto", si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo "preparativos preliminares" al movimiento de la población, algo que confirmaron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

El Ejército israelí había anunciado que este domingo tendría lugar la reapertura de Rafah, que Israel cerró el 7 de mayo de 2024 y que supuso el bloqueo de la ayuda y del movimiento de personas a través de este paso vital que une Gaza con el resto del mundo, al ser el único -hasta entonces- en estar fuera del control del Estado judío.

Por otra parte, Al Sisi y Abdalá II también pidieron la plena implementación del acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza, con el objetivo de "acelerar el comienzo de la recuperación temprana y la reconstrucción" del devastado enclave palestino.

En este sentido, también rechazaron "todas las violaciones y prácticas arbitrarias contra el pueblo palestino", en referencia a los ataques israelíes contra la Franja y Cisjordania, y recordaron que el establecimiento de un Estado palestino es la "única vía para lograr la paz y estabilidad permanente en Oriente Medio".