El hierro argelino, la estrategia nacional para desarrollar la industria minera

Descubiertas en 1952 -bajo la autoridad colonial francesa-, estas minas son para el Gobierno argelino uno de los pilares de la diversificación económica que afronta el país para "librarse" de su dependencia de los hidrocarburos, con un programa de inversión en nuevas infraestructuras para la industria minera.

La línea ferroviaria, inaugurada hoy ante las más altas autoridades del Estado, se extiende por 950 kilómetros y une las minas de la provincia de Tinduf (suroeste), con la ciudad de Bechar, desde donde parte el ferrocarril hacia la localidad portuaria de Orán, a unos 1.600 kilómetros del yacimiento.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, valoró la rapidez de las obras, que se han completado en un plazo de 20 meses, y adelantó que se trata de la primera fase de una serie de exploraciones de otras zonas mineras, como Bejaia (centro) y Annaba (este), con potencial en zinc, plomo y fosfato.

Pero Gara Djebilet cuenta con uno de los depósitos de hierro más grandes del mundo, así que Argelia ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de la red minera ferroviaria, con salida al puerto mediterráneo, y la creación de unidades de extracción, tratamiento y transformación a lo largo del recorrido del ferrocarril.

La red permitirá tanto el desplazamiento de mercancías como de personas para conectar un sur tradicionalmente aislado en el país más grande de África.

El ministro argelino de Interior y de Transporte, Said Sayoud, consideró en declaraciones a medios locales, entre ellos EFE, que "Argelia hoy es un taller abierto en este sector (ferroviario)" para unir el gran sur desértico con las zonas costeras mediterráneas.

Según las estimaciones oficiales, Argelia tiene en torno a 4.000 millones de toneladas de minerales, principalmente hierro, y el 90% de este se encuentran en las minas de Gara Djebilet y Mecheri Abdelaziz.

Actualmente ya operan minas en la región de Tebessa, en Souk Ahras, Setif y Ain Defla, por lo que la explotación de Gara Djebilet prevé contribuir al impulso definitivo de la industria minera y el sector siderúrgico.

La producción crecerá de forma gradual con una estimación de 20 millones para el año 2032 y 50 millones para el 2040, según el megaproyecto planteado por Argelia, rica en gas y hierro, que ahora busca desvincularse de los hidrocarburos.