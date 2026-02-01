El líder de la Cámara Baja de EE.UU. confía que el cierre de Gobierno terminará el martes

El Senado aprobó el viernes, tras un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, esquivar la clausura del Gobierno, pero este entró en un cierre técnico a la espera de que la Cámara Baja se reúna para aprobar la medida.

"Estoy convencido de que lo lograremos el martes", dijo Johnson en una entrevista con la cadena Fox News.

En otra entrevista con NBC, admitió que existe un "desafío logístico" para lograr que todos los congresistas regresen a tiempo a Washington debido a la tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos.

Los demócratas de la Cámara de Representantes no han garantizado sus votos para aprobar la medida, pero Johnson cree que con el voto favorable de los republicanos, quienes tienen una estrecha mayoría, será suficiente.

El proyecto aprobado en el Senado con el voto favorable de los demócratas incluye mantener la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas, después de que dos manifestantes estadounidenses fueran asesinados por disparos de agentes federales de inmigración en Mineápolis (Minesota).

El congresista demócrata Ro Khanna expresó este domingo su rechazo al proyecto en una entrevista con NBC: "No entiendo cómo los demócratas (en el Senado), en conciencia, pueden votar a favor de continuar financiando cuando están asesinando a ciudadanos estadounidenses", declaró.

Si la Cámara logra ponerse de acuerdo, el paquete de seis proyectos de financiación se enviará a Trump, para ratificarlo, momento en el que terminaría el cierre gubernamental.

Los cierres de fin de semana, como este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el de entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, que supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.