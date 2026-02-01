El líder opositor bielorruso Babariko reaparece con planes de volver a la política

”A día de hoy, no tengo un plan de acción concreto. Ni para mí, ni para vosotros. Pero empiezo a diseñar uno y no creo que me lleve mucho tiempo. Desde luego, no serán años”, escribió Babariko, liberado de la cárcel, donde pasó más de cinco años, el pasado 13 de diciembre.

El exbanquero y opositor férreo del actual líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, vive ahora en Alemania.

Alemania lo acogió tras el indulto concedido por Lukashenko a 123 presos políticos, entre los que también figuraban el Nobel de la Paz Ales Bialiatski y la opositora María Kolésnikova, gracias a la mediación de Estados Unidos.

Según Babariko, "el régimen bielorruso tiene un objetivo claro: mantener su poder" y en eso le ayuda su "vecino del Este", sostuvo en alusión a Rusia.

Mientras, los bielorrusos, según el otrora principal rival de Lukashenko, están divididos y no tienen una visión común del futuro.

También Europa ”carece de una postura única sobre Bielorrusia” y de su capacidad de alcanzar los cambios necesarios.

”Y, sin un contrapeso al vecino del Este, lograr estos cambios es prácticamente imposible”, reconoció sin revelar en qué consistirá su propio plan de acción.