El presidente dominicano viaja a Emiratos Árabes Unidos para participar en un foro global

En esta ocasión el evento se realizará del 3 al 5 de febrero bajo el lema 'Dando forma al futuro de los gobiernos' y reunirá a líderes mundiales, funcionarios, expertos del sector privado para debatir sobre el futuro, la innovación tecnológica, políticas públicas y sostenibilidad, de acuerdo con las autoridades dominicanas.

Esta reunión internacional, que se celebra desde 2013, también tiene como objetivo "forjar soluciones para los desafíos globales venideros, enfocándose en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional", señaló Presidencia en un comunicado de prensa.

"La Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, a través de sus eventos, diálogos y otras iniciativas, se centra en aprovechar la innovación y la tecnología para resolver los desafíos universales que enfrenta la humanidad", añadió la institución.