Inflación de enero se eleva 0,12 % en Perú aliviada por reducción de precios en transporte

La inflación de enero respondió a los leves incrementos en las divisiones de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,29 %), restaurantes, hoteles, bienes y servicios diversos (0,26 %, cada una), muebles, artículos para el hogar (0,23 %), recreación y cultura (0,12 %).

Igualmente, en bebidas alcohólicas, tabaco y prendas de vestir y calzado (0,11 % cada uno), Educación (0,07 %), Salud (0,06 %), alojamiento, agua, electricidad, gas (0,04 %) y comunicaciones (0,02 %).

Las variaciones más altas de inflación se observaron en las ciudades de Puerto Maldonado (0,54 %), Iquitos (0,52 %), Puno (0,46 %), Moquegua y Cerro de Pasco (0,41 % cada uno).

Mientras que las ciudades con precios a la baja fueron las andinas Cajamarca (-0,05 %) y Huaraz (-0,14%), así como la costera Chimbote (-0,19 %).

A su vez, en la ciudad de Lima Metropolitana, donde vive un tercio de la población peruana, la inflación de enero se incrementó un 0,10 % en comparación con diciembre de 2025, mientras que la variación anualizada (de febrero de 2025 a enero 2026) se elevó al 1,70 %.

La tasa en la capital se sustenta en los mayores precios en las divisiones de consumo de restaurantes y hoteles (0,33 %), bienes y servicios diversos (0,23 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,11 %).

Del mismo modo, se elevaron los precios de muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,33 %), prendas de vestir y calzado (0,11 %), recreación y cultura (0,10 %), bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,07 %), comunicaciones (0,06 %), educación (0,04 %) y salud (0,03 %).

Por el contrario, bajaron los precios de las divisiones transporte (-0,25 %) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,03 %).

En diciembre pasado, la inflación de Perú se elevó a 0,21 % y la acumulada del 2025 fue de 1,30 %.