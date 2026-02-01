J Balvin confirma su reconciliación con Bad Bunny: "Voy a ir a verlo al Super Bowl"

"Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere", declaró Balvin a EFE durante la alfombra roja de los Premios Grammy, en Los Ángeles.

El colombiano aseguró que el próximo 8 de febrero estará entre el público del estadio Levi’s de Santa Clara (California), donde Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en el medio tiempo en la final de la NFL.

"Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande", dijo.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

J Balvin está nominado en los Grammy a mejor álbum de música urbana por 'Mixtape' y compite precisamente con el puertorriqueño, con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, y dijo que espera que gane "el mejor".

El colombiano se mostró orgulloso del peso de la música latina en la industria global: "Cada vez va creciendo más. Luchamos para que siga creciendo. Lo que está pasando con nosotros, lo que pasa con Bad Bunny en el Super Bowl", ejemplificó.