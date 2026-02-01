Kiev anuncia la reparación del fallo técnico que causó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

"Hoy a las 2 AM, se completaron las reparaciones en la línea de alto voltaje entre Ucrania y Moldavia. Esto agrega 500 megavatios de capacidad para estabilizar el suministro energético en el sur", escribió en Facebook.

Con anterioridad, se había informado de la normalización de los servicios afectados por el fallo, como el suministro de agua o el tráfico del metro en Kiev, que habían quedado súbitamente interrumpidos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó el sábado por la noche en su discurso a la nación que por el momento no hay indicios de un posible ciberataque, sino que el fallo se puede deber más bien a la acumulación de hielo y a las bajas temperaturas.

El sistema eléctrico, maltrecho por los ataques rusos, se vio perturbado el sábado con apagones imprevistos en regiones como Kiev, Zhitomir o Járkov, que se sumaron a los cortes programados que sufre el país a diario desde hace meses debido al déficit energético.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La perturbación provocó una reacción en cadena con la caída simultánea de varias líneas de alta tensión, lo cual afectó también a la vecina Moldavia, donde buena parte de la capital, Chisinau, se quedó sin electricidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia y Ucrania han acordado una tregua parcial para los ataques contra los respectivos sistemas energéticos, en medio de una ola de frío extremo en la que está previsto que en el país invadido las temperaturas caigan en la noche del domingo al lunes a entre 20 y 30 grados bajo cero.