La India abre por primera vez su bolsa a los inversores extranjeros directos

La medida, desvelada por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, durante la presentación del Presupuesto 2026-27, busca profundizar los mercados financieros y atraer capital global minorista en un momento de alta volatilidad.

"Se permitirá a las personas residentes fuera de la India invertir en instrumentos de capital de empresas indias cotizadas a través del Plan de Inversión de Cartera. También se propone aumentar el límite de inversión para dichas personas del 5 % al 10 %", afirmó Sitharaman durante su discurso ante el Parlamento.

Hasta ahora, la entrada de capital extranjero estaba dominada por grandes fondos registrados o rutas específicas para la diáspora india.

Para incentivar esta entrada, Nueva Delhi ha elevado el límite de inversión para un individuo extranjero en una empresa cotizada india, que sube del 5 % al 10 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta decisión supone un giro para la inversión internacional, al permitir por primera vez que cualquier ahorrador individual fuera de la India pueda comprar acciones de gigantes como Reliance o Tata directamente, sin depender de fondos de inversión que cobran altas comisiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la práctica, la India elimina las "barreras de entrada" y se posiciona como una bolsa abierta de estilo occidental, lo que podría inyectar miles de millones de dólares en un mercado que aspira a ser la alternativa real a la inversión en China.

Esta apertura es también una señal de confianza para mercados como el de la Unión Europea, al facilitar que el capital europeo fluya con mayor libertad hacia los sectores beneficiados por tratados de libre comercio.