La OPEP+ mantiene congelada la producción pese al encarecimiento del petróleo

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada este domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Estos ocho países clave de la OPEP+ (OPEP y aliados) revirtieron entre abril y diciembre de 2025 gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían venido aplicado desde 2023 para apuntalar los 'petroprecios', con subidas mensuales que sumaron 2,9 millones de barriles diarios (mbd), equivalentes a casi el 3 % de la producción mundial de crudo.

Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles/día para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2,2 mbd y otra de 1,65 mbd), pero en noviembre, ante la fuerte tendencia a la baja de los 'petroprecios', acordó detener los incrementos en enero, febrero y marzo de 2026.

Los ministros reunidos hoy "confirmaron su decisión del 2 de noviembre de 2025 de pausar los incrementos de producción en marzo de 2026" y destacaron "las perspectivas económicas mundiales estables y los fundamentos saludables actuales del mercado petrolero".

La nota recuerda que los ocho países se reservan la posibilidad de volver a los incrementos a partir de abril y convocaron para el 1 de marzo un nuevo encuentro telemático para evaluar la situación y eventualmente reajustar los niveles de su bombeo.

La teleconferencia duró menos de 10 minutos y el resultado es el que se esperaba en los mercados internacionales, donde el petróleo se encareció con fuerza en los últimos días debido a los temores de que una eventual acción militar de Estados Unidos contra Irán, socio fundador de la OPEP, podría afectar los suministros petroleros de Oriente Medio.

El barril de Brent, que había empezado el año a 60,75 dólares, cerró el pasado viernes a 70,71 dólares, finalizando la semana con ganancias del 8,64 % al sumar 5,62 dólares.

Paralelamente, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzó un 7,6 % (4,58 dólares), hasta los 65,21 dólares/barril, casi el 12 % más que su valor al comenzar enero.

Una eventual ataque a Irán, que con unos 3,3 mbd es el cuarto productor de la OPEP, no solo despierta temores a un corte de las exportaciones de la República Islámica, sino que además pone en el punto de mira al estrecho de Ormuz, por el que circula casi el 20 % del petróleo que consume el mundo.

Un bloqueo, aunque sea parcial, podría disparar los precios del barril hacia los 90 o 100 dólares en cuestión de días, según los expertos. En 2024, las tensiones entre Irán e Israel los impulsaron hasta un pico de 91 dólares.

Las tensiones seguían altas este domingo, cuando el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional.

“Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó Jameneí durante un encuentro con miles de personas con motivo del aniversario del regreso histórico del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní, a Irán desde el exilio, diez días antes del triunfo de la Revolución Islámica de 1979.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por doce países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otros diez países, entre ellos Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+.