Los autos de Steve McQueen y James Bond, expuestos con los de Senna y Fittipaldi en París

Los modelos se exhibieron con motivo de la quincuagésima edición del salón del automóvil clásico 'Rétromobile', que reunió en un mismo recinto la motocicleta Triumph Trophy TH6 utilizada por McQueen en 'La Gran Evasión' (1963) y el Aston Martin DBS Vantage conducido por James Bond en 'Al servicio secreto de su Majestad' (1969).

"Lo importante de estas películas es darse cuenta de que los personajes ponen por delante la marca del automóvil, como Aston Martin o BMW para el personaje de James Bond", o las motocicletas Triumph en el caso de Steve McQueen, dijo a EFE el corresponsable de la muestra dedicada a ese último actor, Jérémy Le Baron.

Los nombres de McQueen y Bond no fueron los únicos célebres con motores expuestos en las múltiples colecciones del Salón: había un Citroen empleado por el expresidente francés Charles de Gaulle en 1965, o un Chrysler de 1954 de los Papas Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI.

Además, todos estos modelos compartieron recinto con casi un centenar de coches de la casa de subastas Christie's, entre los que cabe destacar el único motor español de la colección, un Hispano-Suiza de 1922 singular de conservación excepcional, que no encontró comprador en la puja que se organizó el pasado jueves.

Todos estos ejemplares se exhibieron junto a otras rarezas del motor, como un tren autopropulsado confeccionado por Bugatti en 1934 o ropa firmada por Ayrton Senna, un repertorio que atrajo a aficionados de todo tipo, desde a grandes inversores apasionados del lujo sobre ruedas hasta a curiosos con interés por todo lo que ofrece el salón.

"En realidad es como los museos clásicos. Ahí hay cuadros que tienen unos precios desorbitados y aquí lo que hay son coches. También es una forma de acercar esta cultura a más gente, porque de otra forma nunca podrían verse esta clase de coches", declaró a EFE Mathilde, una visitante de la exposición.

Mathisse, mecánico en el ejército francés, dijo a EFE sentirse atraído tanto por "las novedades del sector" como por los "coches que raramente se pueden ver por la calle", aunque también consideró que el 'Rétromobile' puede ser de interés "para todo el mundo".

"Sobre todo, hay muchas actividades en las que participar, descubrir muchas cosas", agregó Mathisse, que dijo haber asistido a un taller de costura de volantes.

Un vendedor de coches en miniatura que colecciona maquetas desde hace más de 15 años destacó a EFE que, para él, "es un salón que no se parece a ningún otro", con "una atmósfera muy especial".

"Lo que tiene el 'Rétromobile' es que uno puede, en función de su capacidad, hacerse desde con los modelos más modestos hasta con los más prestigiosos", añadió, frente a coches tan pequeños en precio como en escala.

Otro caso es el de Gilles Sarriette, coleccionista de coches clásicos, que afirmó a EFE que asiste al salón "cada año" para "comparar los precios" respecto a los que ya tiene.

El salón 'Rétromobile' reúne colecciones del mundo del motor en París desde 1976, por lo que en su quincuagésima edición, celebrada entre el 28 de enero y el 1 de febrero, acogió desde una subasta de modelos clásicos hasta muestras de la última generación de las grandes carrocerías.