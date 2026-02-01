Marruecos abre aeropuerto de Tetuán y mantiene al Ejército en zonas inundadas en el norte

El temporal obligó a cerrar las operaciones en Tetuán (norte) el jueves, aunque el aeropuerto opera ya con normalidad.

La zona más castigada es la localidad de Alcazarquivir, en Larache (norte), donde el ejército se mantiene desplegado desde el jueves para evacuar a la población ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Loukkos y el embalse de Oued El Makhazine.

Las autoridades han limitado el acceso a la población para evitar que se vean afectadas las tareas de rescate y han suspendido las clases en los colegios hasta el próximo día 7.

Aunque no se han divulgado cifras oficiales sobre el número de afectados ni los daños provocados por las inundaciones, medios locales apuntan a más de 20.000 personas evacuadas.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran barrios anegados, vecinos evacuados en camiones y lanchas y la instalación de tiendas de campaña en los campos deportivos de la zona para acoger a los damnificados.

El país se mantiene en alerta porque, entre el lunes y el miércoles, se esperan de nuevo rachas de viento de hasta 90km/hora, nevadas, lluvias torrenciales y una caída en las temperaturas, especialmente en el norte.