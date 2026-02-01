México refuerza seguridad en Sinaloa con casi 2.800 agentes por secuestro y ataque armado

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó este domingo que se desplegaron casi 1.200 efectivos de seguridad, a fin de reforzar la búsqueda de los 10 mineros presuntamente secuestrados el pasado 23 de enero.

"Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y del General Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia", anunció.

El despliegue, detalló, suma 1.190 efectivos. Entre ellos, 800 miembros del Ejército, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales.

Además, precisó que el operativo sumó tres helicópteros artillados y dos aviones militares de ataque ligero tipo T-6C Texan.

El anuncio ocurre después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmara el viernes que el Gobierno mexicano "no va a parar" hasta encontrar a los 10 mineros desaparecidos.

Según lo expuesto por el funcionario, los trabajadores pertenecen a la empresa canadiense Vizsla Silver y habrían sido secuestrados por un comando armado, de acuerdo con reportes de medios locales.

Añadió que las indagatorias son preliminares y que no tenían registro de amenazas previas contra los mineros.

La compañía, por su parte, confirmó la desaparición y anunció la suspensión "temporal" de algunas actividades en la zona como medida de precaución.

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las más de 133.000 desapariciones en México, mientras que Sinaloa se posiciona como uno de los principales estados productores de minerales en el país.

El refuerzo de este domingo se suma al envío previo de 1.600 agentes anunciado por la Secretaría de la Defensa Nacional el 29 de enero para reforzar la seguridad en Sinaloa tras el ataque a tiros contra los diputados opositores del partido Movimiento Ciudadano (MC) Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

Las autoridades han ligado este último hecho a criminales de la facción del Cartel de Sinaloa, 'Los Chapitos', que desde finales de 2024 se disputan el territorio con otra de las células de esta organización declarada como terrorista por Estados Unidos.

El dirigente de MC y excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez ha reportado que Torres permanecía "delicado", mientras Montoya recibía atención médica tras perder un ojo.