Milei volverá a viajar a EE.UU. en febrero como "invitado de honor" de gala en Mar-a Lago

“¡Anuncio histórico! Nos honra anunciar al presidente de Argentina Javier Milei como invitado de honor en la primera Gala Hispana en Mar-a-Lago”, señaló Latino Wall Street en un mensaje publicado este domingo en la red social X, en el que destacó que su presencia “marca un momento sin precedentes”.

La Gala de la Prosperidad Hispana (Hispanic Prosperity Gala, en inglés) se celebrará el martes 10 de febrero en The Mar-a-Lago Club, contará con “acceso limitado” y reunirá a referentes del ámbito conservador de habla hispana a nivel global, según informaron los organizadores.

En la lista de invitados a la gala también figuran el embajador de Estados Unidos en Argentina Peter Lamelas y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado en su país .

El presidente argentino podría volver a encontrarse en Mar-a-Lago con Trump, con quien se reunió por última vez el pasado 22 de enero en el Foro de Davos (Suiza), cuando se firmó la incorporación de Argentina a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense.

Milei había anunciado que viajaría a Estados Unidos en marzo para participar de la Argentina Week 2026, una presentación de oportunidades de inversión en el país suramericano que se realizará del 9 al 12 de ese mes en la ciudad de Nueva York, y a esa agenda se suma ahora una visita un mes antes con este nuevo viaje.

La página oficial del evento indica que la gala busca "impulsar la libertad de expresión, la libertad financiera y los valores conservadores, así como asegurar que la comunidad latina no solo tenga presencia, sino también participación activa en la toma de decisiones, contribuyendo a construir el futuro”.

"Dirigentes internacionales, empresarios y referentes del ámbito económico se darán cita para promover la prosperidad de Estados Unidos y reforzar las alianzas comerciales y financieras estratégicas entre este país y América Latina”, agrega.

Este viaje será el decimoquinto de Milei a Estados Unidos desde su investidura en diciembre de 2023.