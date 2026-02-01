Muere a los 88 años la histórica política cristianodemócrata alemana Rita Süssmuth

Klöckner, su compañera de partido en las filas de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz, la alabó como "una aparición política excepcional" cuyo "ímpetu y constancia han impresionado e inspirado a incontables personas en Alemania".

Durante su carrera como parlamentaria y ministra, Süssmuth impulsó "la política familiar y de mujeres y la igualdad de derechos", defendiendo "con energía aparentemente interminable una mayor representación de las mujeres en los parlamentos", agregó Klöckner.

Ésta recordó también su pionera política sobre el SIDA, con la que la difunta rechazó cualquier tipo de discriminación y sentó las bases para una política de prevención exitosa del virus en Alemania en la década de 1980.

Por su parte, el canciller Merz la ensalzó como "gran política y estrella polar de nuestra comunidad democrática" con la que está en deuda el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nacida en 1937 en Wuppertal (centro) como Rita Kickuth, se doctoró en 1964 con una tesis sobre antropología infantil y más tarde fue profesora de pedagogía en la universidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Activa en las filas de la CDU desde 1981, fue diputada del Bundestag entre 1987 y 2002. Ejerció desde 1988 como la décima presidenta de la Cámara Baja, en unos tiempos turbulentos caracterizados por el colapso de la vecina República Democrática Alemania y por la reunificación, a la que prestó una gran contribución.

Antes había sido ya entre 1985 y 1988 ministra de Juventud, Familia y Sanidad bajo el canciller Helmut Kohl.