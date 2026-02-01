Nicaragua y China inauguran Asociación de Promoción de Cultura y Comercio en Managua

Durante la inauguración, celebrada el sábado, el presidente de la asociación, Xu Changbao, explicó que la misma será civil y sin fines de lucro y "cumplirá estrictamente con las leyes locales y se regirá por los principios de apertura, pragmatismo, cooperación y beneficio mutuo, esforzándose por construir una plataforma de servicio eficiente y práctica”.

El directivo aseguró que la entidad, con sede en Managua, se enfocará en impulsar cooperación en arte y turismo, facilitará la entrada de productos nicaragüenses a China, y apoyará el desarrollo de empresas chinas en Nicaragua, entre otros.

En tanto, el asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, expresó que es una "asociación estratégica" que existe entre ambos países.

Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, recordó que desde 2021, a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas, "nos hemos dado a la tarea de fortalecer los vínculos, los ámbitos, los campos de cooperación bilateral entre Nicaragua y China".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró que Nicaragua "apoya plenamente” La Franja y La Ruta, así como programas desarrollo global, seguridad global, civilizaciones globales, gobernanza global, entre otros, y adelantó que con esa asociación se fortalecerá aún más el intercambio bilateral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa asociación trabajará en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio Nicaragua-China, Asociación para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China, Federación de Chinos Residentes en el Extranjero, entre otras, de acuerdo con la información.

El 20 de diciembre de 2023, el presidente Daniel Ortega calificó de "mejor regalo navideño" y "una gran noticia" el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de "asociación estratégica".

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista.

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipei, territorio cuya soberanía reclama China.