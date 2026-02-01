¿Por qué es tan importante la reapertura del paso de Rafah para Gaza que linda con Egipto?

Ni los férreos controles previstos para la entrada y la salida, ni las dudas sobre si las autoridades militares israelíes -que tendrán la última palabra a la hora de decidir quien sale y, sobre todo, quién entra- opacan la esperanza de que este cordón umbilical con el mundo permita mejorar la situación en Gaza.

Israel comenzó en 2007 un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo sobre el territorio palestino, por lo que Rafah -que es un paso terrestre para personas, no para mercancías- era el enlace vital entre el territorio asediado y el resto del mundo, pues era el único punto de contacto de la Franja con el exterior fuera del control de Israel.

Tras el ataque de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos, Israel cerró todos sus pasos a Gaza y dejó a Rafah como única entrada para la ayuda humanitaria.

El 7 de mayo de 2024, las tropas israelíes que invadieron el territorio palestino ocuparon el paso y bloquearon completamente el flujo de ayuda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cualquier caso, Israel ya había bombardeado el lado palestino de Rafah y obligó a Egipto a suspender el cruce durante los primeros días del conflicto, mientras buscaba reparar los daños en tiempo récord y habilitar obras para adaptarlo al paso de mercancías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde entonces la ayuda se acumula en el lado egipcio de la frontera, a dónde llega por carretera a través del desierto del Sinaí o por vía aérea a Al Arish, el aeropuerto más cercano a Gaza.

Antes de la guerra, Egipto, que mantenía malas relaciones con Hamás, permitía el flujo de entrada a Gaza y la salida de algunas personas -funcionarios, extranjeros, enfermos, o gazatíes con visados para viajar a terceros países, entre otros- si bien limitaba el transito de salida para la mayor parte de la población.

Durante el conflicto Rafah se readaptó para gestionar la ayuda humanitaria, con almacenes ubicados en el lado egipcio de la frontera y centenares de camiones aguardando los permisos para entrar al territorio.

Siempre bajo permisos de Israel, y bajo recurrentes bloqueos que durante meses impidieron el ingreso de toda ayuda, algunos camiones lograron entrar por Rafah con destino a otro puesto fronterizo bajo control del Ejército israelí, en donde se decidía si los productos enviados podían ingresar al territorio o eran rechazados.

Desde la entrada en vigor del plan de paz el pasado octubre, el flujo de ayuda ha sido más frecuente.

Pese al bloqueo israelí, y especialmente durante los periodos más duros del conflicto, Rafah se convirtió en la vía por la que los gazatíes con doble nacionalidad, con familiares en Egipto, o los que han podido pagar unas "tasas de coordinación" han podido escapar del conflicto al país árabe.

Israel, que no ha escondido su deseo de despoblar el territorio palestino, ha permitido ese flujo al exterior de varios miles de personas mientras Egipto ha hecho la vista gorda.

Cada noche las autoridades del cruce en el lado palestino publican un listado con las personas que han sido aprobadas, cuya solicitud y aceptación puede durar varias semanas, para poder cruzar al Sinaí, entre las que se incluyen los heridos graves que posteriormente son trasladados a hospitales de Egipto, de Emiratos Árabes Unidos, de Italia o de Catar, entre otros.

Se espera que ahora puedan cruza enfermos de menor gravedad en busca de tratamiento en Egipto.

La historia del dominio de este paso fronterizo refleja la inestabilidad por la que durante décadas ha vivido esta zona.

Israel invadió la península del Sinaí en la Guerra de los Seis Días de 1967, pero luego se la devolvió a Egipto en el tratado de paz que ambos países firmaron en 1979.

Los últimos soldados israelíes salieron del Sinaí en 1982.

Israel controlaba el cruce de Rafah hasta 2005, cuando se retiró de Gaza.

El paso quedó bajo control de Egipto, de la Autoridad Nacional Palestina y de la Unión Europea, que lanzó ese año la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea (EUBAM, en inglés) con el objetivo de supervisar las operaciones fronterizas de Rafah y fomentar la confianza entre Israel y el gobierno palestino.

Sin embargo, esta confianza terminó en 2007, al igual que la misión europea, tras la toma del poder en Gaza por parte de Hamás.

Ante el bloqueo, floreció el contrabando en la zona fronteriza y todo tipo de mercancías, también armas, se introducían través de una extensa red de túneles que atraviesan la frontera.

Serán los mismos actores los que ahora se encarguen del cruce, ahora con un puesto militar israelí en el lado palestino que podrá vetar cualquier entrada al territorio.