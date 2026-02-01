01 de febrero de 2026 - 10:20
Sánchez felicita a Alcaraz y dice que su victoria es "un ejemplo de esfuerzo y superación"
Madrid, 1 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado hoy al tenista español Carlos Alcaraz por su victoria este domingo en la final del Open de Australia, donde se impuso al serbio Novan Djokovic.
En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha afirmado que Carlos Alcaraz "nos ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje, para volver a hacer historia en el Open de Australia".
"Un campeón que nos hace vibrar con su tenis y que nos llena de orgullo. ¡Enhorabuena, @carlosalcaraz !", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.