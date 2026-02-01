Sánchez felicita a Alcaraz y dice que su victoria es "un ejemplo de esfuerzo y superación"

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha afirmado que Carlos Alcaraz "nos ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje, para volver a hacer historia en el Open de Australia".

"Un campeón que nos hace vibrar con su tenis y que nos llena de orgullo. ¡Enhorabuena, @carlosalcaraz !", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.