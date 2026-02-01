Tailandia vive jornada de voto adelantado una semana antes de las elecciones generales

Este domingo, los tailandeses solo pueden votar por el partido de su preferencia -con el reformista Partido del Pueblo (PP) liderando las encuestas-, pero el referendo constitucional, la primera de las tres consultas necesarias para cambiar la carta magna, se celebrará únicamente el 8 de febrero.

En una rueda de prensa, el secretario general de la Comisión Electoral, Sawang Boonmee, dijo que se habilitaron 1.067 centros de votación en todo el país y destacó que la jornada ha transcurrido con normalidad.

Sin embargo, la organización no gubernamental Vote62 ha alertado de algunos errores en los códigos de circunscripción asignados a los sobres con las papeletas de los electores, lo que podría llevar a invalidar los votos que no lleguen a sus destinos.

El primer ministro y candidato a la reelección por el conservador Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, y el resto de líderes de los principales partidos políticos han alentado la votación pero ninguno adelantó su sufragio y esperarán hasta el 8 de febrero para rellenar sus papeletas.

La Comisión Electoral de Tailandia (ECT) reiteró que la campaña política no ha terminado, pero los actos proselitistas están prohibidos este domingo en áreas cercanas a los centros habilitados para el voto anticipado.

Las autoridades han prohibido el expendio de alcohol tanto para hoy como para el próximo fin de semana.

El PP -cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero no pudo gobernar por el veto del entonces conservador Senado- lleva la batuta en el intento por redactar una nueva Constitución, un plan que goza de amplio respaldo político y popular.

El líder del PP, Nattapong Ruangpanyawut, encabeza la intención de voto y ha ratificado su promesa de poner fin a la Constitución actual, cuyo marco ha devenido en un sistema de gobierno "no libre" para los 70 millones de tailandeses, según Freedom House.

La organización reformista, disuelta en dos ocasiones en los últimos seis años por el Tribunal Constitucional y reinstaurada cada vez, pretende rebajar el poder de instituciones como esta corte y otros organismos que han alterado la vida pública en numerosas ocasiones amparadas por la actual carta magna.

Según el medio privado Matichon, el 83,2 % de un grupo de personas encuestadas en enero está a favor de la redacción de una nueva Constitución y responderán afirmativamente en la consulta.