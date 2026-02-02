Albares y el nuncio destacan la importancia de promover los derechos de los migrantes

Ha sido una "buena reunión", aseguró Albares a través de la red social X.

El encuentro tuvo lugar en la sede del ministerio y sirvió también para abordar la necesidad de apostar por el diálogo y el derecho internacional.

Piero Pioppo, de 65 años y doctor en Teología Dogmática, fue hasta su llegada a España el pasado 5 de diciembre nuncio apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).