02 de febrero de 2026 - 10:20
Albares y el nuncio destacan la importancia de promover los derechos de los migrantes
Madrid, 2 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió este lunes con el nuncio apostólico en España y Andorra, monseñor Piero Pioppo, con quien habló de la importancia de proteger "la dignidad humana", defender la paz, promover los derechos de los migrantes y la justicia social.
Ha sido una "buena reunión", aseguró Albares a través de la red social X.
El encuentro tuvo lugar en la sede del ministerio y sirvió también para abordar la necesidad de apostar por el diálogo y el derecho internacional.
Piero Pioppo, de 65 años y doctor en Teología Dogmática, fue hasta su llegada a España el pasado 5 de diciembre nuncio apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).