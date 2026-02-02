Alemania abre su centro para innovación militar con la mirada puesta en Ucrania

La inauguración del centro de Erding, en el estado federado de Baviera (sur), una de las regiones más industriales de Alemania, se produce un año después de que el ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunciara la creación de este espacio destinado a la aceleración de los procesos de adquisición de tecnología militar.

En la inauguración, Pistorius dijo que estas nuevas instalaciones constituyen "un primer paso necesario en un nuevo camino alejado de la organización clásica de aprovisionamiento".

El ministro destacó que, gracias al nuevo centro, las Fuerzas Armadas se alejarán de las adquisiciones militares en las que, los trámites y consultas presupuestarias hacen que no se tome una decisión pasados largos años.

Pistorius aludió a la guerra de Ucrania como ejemplo en materia de innovación militar, pues en el campo de batalla, ucranianos y rusos realizan innovaciones en sistemas de defensa en cuestión de pocas semanas.

"Hoy en día, en Ucrania hablamos de ciclos de desarrollo de drones de un máximo de seis semanas", insistió el ministro alemán de Defensa.

"Esta terrible guerra, que pronto entrará en su quinto año, nos muestra muy claramente que la guerra moderna no se desarrolla en ciclos anuales fijos, sino al ritmo de una realidad que se ha vuelto mucho más rápida y dinámica", sostuvo.

Preguntado sobre si el Centro de Innovación de las Fuerzas Armadas de Erding servirá para facilitar la cooperación militar con naciones punteras en materia de tecnología militar como Ucrania e Israel, Pistorius abrió las puertas a trabajar conjuntamente con países de la OTAN y que cumplan con sus estándares.

Además, aludió a los beneficios que ya obtiene Alemania de la defensa de Ucrania frente a Rusia.

"Seguimos beneficiándonos mucho de la experiencia que las fuerzas armadas ucranianas adquieren en el campo de batalla y en combate", apuntó Pistorius.

"Esto no sólo se aplica al combate normal, a los sistemas tradicionales, sino también de manera especial en el ámbito de los drones, en la defensa contra drones, en la inteligencia artificial y en el desarrollo de sistemas de misiles baratos y de largo alcance", insistió.

Pistorius señaló que él mismo está en "estrecho contacto" con Mijailo Fedorov, su homólogo ucraniano, para que Alemania pueda beneficiarse también del desarrollo en sistemas de drones de Ucrania, y señaló el potencial de iniciativas como la creación de empresas conjuntas entre firmas de ambos países.

Pero "hay muchos socios que entran en consideración, siempre nos centraremos en socios europeos y de la OTAN o similares, pero, por supuesto, siempre habrá socios externos con los que podamos colaborar muy bien", abundó.