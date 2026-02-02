Alemania califica de "sin fundamento" represalia iraní contra ejércitos de países de la UE

"Tomamos nota de lo que ha anunciado el régimen iraní, y el ministro de Exteriores ha calificado de sin fundamento la clasificación del Ejército germano como organización terrorista", señaló en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno.

Una portavoz de Defensa, Natalie Jenning, señaló por su parte que la seguridad de los soldados alemanes tiene máxima prioridad, y por ello el Gobierno observa la evolución de la situación "muy intensamente" y está en contacto constante con el personal militar y con los socios para poder reaccionar rápidamente si hiciera falta.

La medida de Irán llega en respuesta por la decisión del bloque comunitario de declarar terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), una fuerza que tiene una "responsabilidad principal en la insostenible represión de la revuelta del pueblo iraní", recordaron esas fuentes.