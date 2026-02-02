Cabello dice que amnistía beneficiará a personas que "han cometido delitos" en Venezuela

"La ley de amnistía que tiene que ver con la revisión de la situación judicial de algunas personas que, sin duda, han cometido delitos y hechos condenables", dijo durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también ministro de Interior señaló que "toda ley de amnistía tiene una lista" y que se hará una "revisión" de casos, "de acuerdo a los delitos", para identificar "los que puedan ser sujetos de ese beneficio".

"Tiene que ver con la convivencia, con la paz, la tranquilidad, no es una página para pasar y olvidar todo. Habrá beneficiados y habrá no beneficiados", agregó.

En este sentido, añadió que "se les está dando una oportunidad de hacer política", y subrayó que la legislación es una propuesta del Ejecutivo, sin participación de ONG y tampoco de "ningún Gobierno extranjero, ninguna jerarquía eclesiástica".

Asimismo, aseguró que la bancada chavista en el Parlamento -que encabeza su partido- apoyará el proyecto propuesto el viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Ojalá ellos entiendan que deben retomar la política, hacer política de verdad, no buscar atajos. Eso nos obligaría a nosotros a seguir actuando, en base a la Constitución y a la ley", advirtió.

La presidenta encargada anunció el pasado viernes su propuesta para una ley de amnistía en Venezuela, durante un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de un llamado a la "convivencia y la paz" y a un "diálogo" político con distintos sectores.

Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La mandataria encargada habló de un "nuevo momento político" en el país, inició un proceso para recuperar las relaciones con Estados Unidos, con el cual acordó retomar la venta de petróleo, y también empezó un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero.

Sin embargo, el Gobierno chavista -incluyendo al ministro Cabello- ha negado en reiteradas oportunidades que haya presos políticos en Venezuela, pues sostienen que estas personas han cometido delitos.

Este domingo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que ha confirmado 344 excarcelaciones desde entonces, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), dijo el lunes que ha registrado 349 liberados.

El registro de Foro Penal estima 687 presos políticos que permanecen encarcelados en el país suramericano.