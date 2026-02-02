Capturan en Ecuador a un hombre acusado de violación tras casi diez años prófugo

Así, y tras una larga investigación, los agentes detuvieron a Mauro Tobías L. I., de 31 años, quien tenía vigente una orden de detención emitida por una autoridad judicial.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos se remontan a 2016, cuando el ahora detenido habría agredido sexualmente a una adolescente de 15 años durante una reunión social, lo que motivó el inicio del proceso judicial.
Según detalló la Policía, el ahora detenido se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de la víctima y mediante amenazas e intimidación, habría atentado contra la integridad sexual de la menor, un delito que motivó su búsqueda a escala nacional durante varios años.
Tras su arresto, el acusado fue sometido a valoraciones médicas y trasladado bajo custodia para ser puesto a órdenes de las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica.
En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez de violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).