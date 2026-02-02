Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta -2 grados

Las bajas temperaturas que la región arrastra desde el fin de semana se han dado en medio de la ola de frío extremo que afecta a varios estados de Estados Unidos, aunque las autoridades meteorológicas centroamericanas no asocian directamente ambos fenómenos.

Guatemala es el país que registra el mayor descenso de temperaturas, con -2 grados en la zona montañosa de Los Altos -la más fría del país-, en el occidente, mientras que en otras áreas más cercanas a la costa del Pacífico se registran unos 22 grados.

“Estas temperaturas se deben al sistema de alta presión que nos está afectando, una masa de aire frío que se ha establecido en el país”, explicó en un video difundido en redes sociales Cleofas Culajay, vocero del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de ese país.

En El Salvador, las temperaturas descendieron durante la madrugada hasta los 3,5 grados en el área cafetera de la finca Los Andes, en Santa Ana, en el oeste del país, una cifra sin precedentes, ya que la más baja registrada fue en 1988, con 4 grados, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El resto del país mantendrá una temperatura media de 22 grados durante la tarde y de 15 grados durante la noche, de acuerdo con las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Honduras continuará bajo la influencia de una “masa de aire frío sobre el territorio nacional, que produce condiciones nubosas, descenso de temperaturas, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos” en casi todo el país, afectando especialmente al norte y a las zonas montañosas, advirtió la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.

Los pronósticos prevén temperaturas mínimas de 2 grados y máximas de 11 en el municipio de Intibucá, en el suroeste hondureño, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 5 grados en áreas elevadas y los 32 grados en las zonas más calurosas cercanas al Pacífico.

Así, Nicaragua también pronostica unos 16 grados en el departamento central de Jinotega, así como unos 18 grados en el norte del país y entre 21 a 24 grados en el resto de los municipios, unas temperaturas que se deben "al acercamiento de un frente frío", según el responsable de la Dirección de Cambio Climático del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Manuel Prado.

El frente frío no afectará directamente a Panamá y Costa Rica, aunque en las zonas de mayor altitud se registraron entre 10 y 20 grados aproximadamente. Las autoridades costarricenses indican que la masa de aire frío "favorecerá" temperaturas "frescas" en gran parte del país.

No obstante, desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos, caída de árboles o afectaciones al tendido eléctrico, por lo que las autoridades piden precaución.

En Costa Rica, un informe meteorológico advierte de ráfagas de hasta 110 km/h en las zonas más bajas de las montañas de la provincia de Guanacaste, en el noroeste del país, lo que podría provocar derrumbes y fuerte oleaje.

En Panamá, las autoridades alertan de “condiciones ventosas sobre el país, con vientos intensificados de dirección norte, con velocidades de entre 20 y 35 km/h y ráfagas superiores a los 40 km/h”, principalmente en las regiones Central, Metropolitana y del Pacífico Occidental.

En Guatemala se pronostica viento norte fuerte (35-45 km/h), con ráfagas que podrían causar desprendimientos de láminas, árboles, vallas publicitarias y daños al tendido eléctrico; y en El Salvador, las autoridades señalaron que los “vientos del norte” podrían variar entre los 10 y 25 km/h, con ráfagas ocasionales de entre 40 y 70 km/h.