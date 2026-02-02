Cientos de fieles y turistas rinden homenaje a la diosa del mar Iemanjá en Brasil

La fiesta combina devoción religiosa, identidad cultural afrobrasileña y turismo, ya que cada año atrae visitantes de todo el mundo.

En Salvador, capital del estado de Bahía y donde tuvo origen la conmemoración en Brasil, los fieles se concentraron desde el amanecer en la playa de Rio Vermelho para venerar a la deidad ancestral africana considerada 'la madre de todos los orishás (dioses)'.

Pero el homenaje comenzó desde el domingo en la noche con la tradicional ofrenda a Oxum, la reina de las aguas dulces, el ritual con el que se dio inicio a las festividades en honor a los orishás de las aguas.

Las velas y los cirios se mantuvieron encendidos hasta la salida del sol cuando centenas de fieles vestidos de blanco y con detalles azules, en honor a la orishá del mar, comenzaron a organizar las ofrendas para Iemanjá.

Flores blancas, rojas, azules y amarillas; frutas, aceites, perfumes, vinos espumantes y comidas típicas de la región, como acarajé, moquecas y cocadas, hacen parte de los obsequios que los fieles llevan a su diosa.

Las ofrendas, símbolo de gratitud o que representan peticiones de prosperidad, salud, amor o protección, son vertidas al mar en la orilla y desde barcos pesqueros que las acompañan con pequeñas réplicas de los navíos hacia alta mar, mientras suenan potentes tambores al ritmo de músicas tradicionales, samba y axé.

En Salvador, la tradición se consolidó hace 104 años cuando los pescadores de Rio Vermelho comenzaron a ofrecer ofrendas a la deidad en busca de abundante pesca y protección en el mar, tras un período de escasez.

Con el tiempo, la celebración adquirió dimensiones populares, religiosas y culturales, expandiéndose a otras ciudades brasileñas, como Río de Janeiro.

El 2 de febrero, día de Iemanjá, está catalogado como Patrimonio Inmaterial en Brasil desde 2021 y es considerada la fiesta afroreligiosa más grande del país.

Iemanjá, sincretizada históricamente con Nuestra Señora de los Navegantes o la Virgen de las Cadenas, también es símbolo de maternidad y fertilidad.