Cinco pacientes y diez acompañantes gazatíes llegan a Egipto a través del cruce de Rafah

Los 15 gazatíes abandonaron el enclave hacia Egipto en un autobús de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recogerá al otro lado a 50 palestinos a los que devolverá a la Franja de Gaza.

En Jan Yunis (sur de Gaza) EFE pudo comprobar este lunes que los cinco pacientes eran cinco varones, algunos de ellos menores de edad, que aguardaban su salida (Israel había fechado la apertura del paso ayer, domingo) en silla de ruedas.

Por su parte, la televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de Inteligencia de Egipto, retransmitió en directo la llegada al lado egipcio de Rafah de tres ambulancias, y afirmó que los heridos están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí como los de Sheij Zuaid, Al Arish o Beer al Abd.

El cruce fronterizo de Rafah reabrió oficialmente este lunes tras un período de prueba inicial realizado el domingo, fecha en la que el paso debía estar operativo, en cumplimiento con los procedimientos de implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Fuentes médicas y de seguridad consultadas por EFE indicaron que, de acuerdo con este nuevo plan, unos 150 palestinos saldrán a diario de la Franja de Gaza, mientras que otros 50 podrán regresar al devastado enclave desde Rafah.

Las autoridades egipcias recibirán diariamente una lista de 150 palestinos que solicitan salir de la Franja de Gaza, incluyendo su destino final, y el Gobierno egipcio tendrá la autoridad para aprobar o rechazar estas solicitudes según lo considere oportuno, según las fuentes.

Por su parte, una fuente médica egipcia dijo a EFE en condición de anonimato que "existe un firme compromiso y determinación por parte de Egipto para garantizar el equilibrio y la igualdad entre quienes abandonan la Franja de Gaza y quienes regresan, a fin de frustrar los planes de Israel de un desplazamiento moderado de la Franja de Gaza".

Los hospitales del Norte del Sinaí y las provincias vecinas elevaron sus niveles de alerta al máximo con la reapertura de Rafah y, como parte del apoyo humanitario, los equipos de la Media Luna Roja Egipcia brindan apoyo psicológico a los heridos y sus acompañantes, además de distribuir comidas preparadas y ayuda humanitaria urgente.

Las autoridades egipcias también han designado zonas acondicionadas para los niños y sus familias a su entrada al lado egipcio del cruce de Rafah, donde se han habilitado instalaciones especiales para las personas mayores y con discapacidad, incluyendo salas de espera equipadas con todos los servicios necesarios.

La reapertura de Rafah era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que estableció un alto el fuego entró en vigor en octubre pasado para poner fin a la guerra que en dos años devastó Gaza y provocó la muerte de alrededor de 70.000 palestinos y heridas a más de 170.000.

Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440, casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad.